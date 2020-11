SERIE C: i risultati del pomeriggio, dal successo della Ternana al ko del Teramo

Nel pomeriggio sono state disputate cinque gare valevoli per la 10/a giornata del girone C di Serie C. Non basta al Foggia la doppietta di Curcio per piegare la resistenza della Turris. Il Teramo, prossimo avversario del Catania, sconfitto di misura dal Catanzaro. Sorride ancora la Ternana di Cristiano Lucarelli. Questi i risultati maturati sui campi, in attesa di Potenza-Bari (stasera) e Juve Stabia-Palermo (giovedì pomeriggio):

Foggia 2 – 2 Turris (18′ Longo, 45′ Curcio, 53′ Pandolfi, 68′ Curcio)

Monopoli 1 – 1 Viterbese (62′ Arena, 76′ Tounkara)

Ternana 1 – 0 Virtus Francavilla (64′ Salzano)

Catanzaro 1 – 0 Teramo (72′ Carlini)

Paganese 1 – 1 Avellino (43′ Diop, 70′ Aloi)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***