TERAMO – CATANIA: precedenti, rossazzurri mai vittoriosi in casa degli aprutini

Sei incroci complessivi sul campo abruzzese

La scorsa stagione, pareggiando 1-1 con Andrea Esposito in risposta al vantaggio su punizione di Francesco Bombagi, il Catania ritrovò sulla propria strada il Teramo a distanza di 23 anni dall’ultimo doppio confronto risalente al campionato di Serie C2 1996-97, quello dei play-off promozione persi con la Turris.

I precedenti incroci sul campo degli aprutini non hanno riservato grosse soddisfazioni ai colori rossazzurri, mai vincenti in terra abruzzese. Gli ultimi due confronti di metà anni Novanta in C2 hanno visto il Teramo imporsi in entrambe le circostanze (1-0 nel 1995 e roboante 4-1 l’anno seguente), mentre in precedenza le due squadre divisero equamente la posta in palio con un doppio 1-1 a fine anni Settanta e uno 0-0 nel novembre 1987.

Nota di merito per il bellissimo gol siglato da Marco Piga al Vecchio Comunale di Teramo il 7 ottobre 1979. Allo scoccare del quarto d’ora di gioco, l’attaccante sardo in perfetta coordinazione riuscì a sorprendere il portiere avversario con una conclusione al volo di destro su lancio di Eliseo Croci.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Teramo: 2

Pareggi: 4

Vittorie Catania: 0

Gol Teramo: 8

Gol Catania: 4

Differenza reti: -4

Serie C1 1978-79 Teramo 1-1 Catania

Serie C1 1979-80 Teramo 1-1 Catania

Serie C1 1987-88 Teramo 0-0 Catania

Serie C2 1995-96 Teramo 1-0 Catania

Serie C2 1996-97 Teramo 4-1 Catania

Serie C 2019-20 Teramo 1-1 Catania

VIDEO – IL GOL DI MARCO PIGA A TERAMO NEL 1979

