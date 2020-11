TERAMO – CATANIA: probabili formazioni, rossazzurri in campo con quale assetto?

Ipotesi di formazione per il match Teramo-Catania, valevole per l’11ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Gaetano Bonolis” di Piano d’Accio con inizio alle ore 14:00.

Massimo Paci potrebbe rimescolare le carte dopo aver incassato la prima sconfitta in campionato mercoledì a Catanzaro. Nell’ormai collaudato 4-2-3-1 di partenza troverebbero spazio davanti al portiere Lewandowski i difensori Diakite, Piacentini, Iotti, Tentardini, con Arrigoni-Santoro coppia mediana e Costa Ferreira, Mungo, Ilari a sostegno della punta. Pinzauti e Bunino si giocano una maglia in avanti, così come l’esterno d’attacco Di Francesco potrebbe trovare spazio nell’undici titolare. Indisponibili Lasik, Gerbi e Birligea.

Peppe Raffaele potrebbe approntare una modifica dell’assetto tattico iniziale alla luce delle numerose defezioni (out per infortunio Santurro, Tonucci, Pellegrini, Vicente e Piccolo; Manneh è impegnato con la nazionale gambiana; fuori lista Arena). Pertanto i rossazzurri potrebbero scendere in campo con il 4-3-3. Calapai, Silvestri, Claiton e Pinto andrebbero a comporre il pacchetto arretrato assieme al portiere Martinez con Dall’Oglio, Maldonado e Welbeck collocati in mediana e il tridente offensivo formato da Piovanello, Pecorino ed Emmausso a completare lo schieramento di partenza. Izco, Biondi e Reginaldo le opzioni principali. In alternativa, spazio ancora al 3-5-2 con uno tra Calapai, Zanchi o Noce nei tre di difesa.

La direzione di gara è affidata al signor Mario Vigile della sezione AIA di Cosenza, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Maninetti di Lovere e Luca Feraboli di Brescia e dal IV ufficiale Andrea Ancora di Roma 1. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport + HD (canale 57 DTT, 227 di Sky, 21 e 121 di Tivùsat), online su Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

