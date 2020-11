TORRE DEL GRIFO: ripresa immediata degli allenamenti in vista della Vibonese

Rientrati in mattinata da Roma, i rossazzurri convocati per la gara con il Teramo hanno svolto nel pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida alla Vibonese in calendario mercoledì alle 20.30. Programmi differenziati per due gruppi di lavoro: defaticamento e rigenerazione per i titolari al “Bonolis”, palestra e sessione tecnico-tattica per tutti gli altri. Martedì, rifinitura pomeridiana e in prima serata Mister Giuseppe Raffaele rilascerà alcune dichiarazioni.

