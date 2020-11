TRAINI: “Bari e Ternana uniche squadre competitive per vincere il campionato”

Ai microfoni di calciofere.it, l’ex centrocampista della Ternana Nicola Traini ritiene che la squadra rossoverde ed il Bari saranno le uniche a competere per il primo posto nel girone C di Serie C:

“Sono sempre campi caldi e più difficili, però attenzione che non è più come una volta. Quando giocavo io c’era gente che scendeva in C nel girone del Sud dopo lunghe carriere in serie A e B, perchè giravano molti soldi e si poteva chiudere bene. Oggi invece, a parte il Bari e la Ternana, non vedo altre società che hanno presidenti in grado di spendere. Piazze come Palermo, Avellino e Catania, dal passato glorioso, che potrebbero legittimamente ambire a qualcosa di meglio, hanno allestito buone squadre ma non così tanto da poter competere per vincere. Purtroppo i tempi sono duri per tutti ed i soldi sono sempre meno, figuriamoci quelli da investire nel calcio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***