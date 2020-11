TUMBARELLO, l’agente: “Catania e Catanzaro erano sulle sue tracce, salto di qualità vicino”

Il centrocampista Giorgio Tumbarello, profilo della Vibonese, avrebbe potuto indossare la maglia del Catania. Indiscrezione di mercato già circolata a fine agosto. E’ quanto conferma il procuratore del ragazzo marsalese classe 1996, Franco Micco, ai microfoni di tuttoc.com:

“Credo rappresenti uno dei profili più interessanti della categoria nel ruolo, merita palcoscenici importanti. Era vicino a Catania e Catanzaro, poi non si è fatto nulla a causa delle limitazioni alle liste. A Vibo si trova benissimo, come se fosse in famiglia, sono però convinto che il salto di qualità non sia lontano. È un centrocampista completo, bravo a fare entrambe le fasi e pronto a disputare un campionato di alto livello, condito anche da qualche gol”.

