VERSO AVELLINO – CATANIA: alla scoperta degli irpini

Il Catania si appresta a misurarsi con un altro club di tradizione come l’Avellino, una delle provinciali storiche del nostro calcio, definita da Gianni Brera «la più bella realtà del calcio di provincia della storia italiana». Le dieci partecipazioni consecutive in Serie A tra il 1978 e il 1988 restano l’apice raggiunto dai tifosi irpini, i quali hanno visto sfilare in quegli anni giocatori del calibro di Barbadillo, Juary, Dirceu e Ramon Diaz tanto per citare alcuni tra i più iconici dell’epoca.

L’attualità dell’Avellino risponde però al nome di Girone C di Serie C, dove occupa la settima posizione in classifica con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pari e 1 sola sconfitta (media di 1,5 punti a partita) con 12 gol fatti e 8 subiti (differenza reti +4). Irpini che non giocano da 15 giorni per via della decina di casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno del gruppo squadra. L’uscita più recente è datata 11 novembre (1-1 sul campo della Paganese), poi la situazione dei contagi ha determinato il rinvio delle successive sfide previste con Monopoli e Potenza.

La conduzione tecnica della squadra è affidata a Piero Braglia, allenatore che non necessita di presentazioni. Il tecnico maremmano vanta oltre mille panchine tra i professionisti e cinque promozioni in carriera (Montevarchi 1994-95, Catanzaro 2003-04, Pisa 2006-07, Juve Stabia 2010-11 e Cosenza 2017-18). Da calciatore ha legato il suo nome soprattutto al Catanzaro, club in cui ha militato dal 1978 al 1984, vestendo in seguito la maglia del Catania dal 1985 al 1987 (74 presenze e 6 reti).

Tra i giocatori più indicativi dell’organico vi sono il portiere Pane, il difensori Silvestri, Miceli e Laezza, i terzini Ciancio e Tito, i centrocampisti D’Angelo, Aloi e De Francesco e gli attaccanti Maniero, Fella, Santaniello e Bernardotto. Tra questi si contano quattro ex rossazzurri, oltre al tecnico Braglia i difensori Simone Ciancio, Mirko Miceli e l’attaccante Riccardo Maniero.

