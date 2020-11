VERSO AVELLINO – CATANIA: ecco i giocatori irpini che potevano essere rossazzurri

Diversi calciatori attualmente in forza all’Avellino rappresentano profili considerati dal Catania in sede di calciomercato ma che, per vari motivi, non hanno sposato il progetto rossazzurro.

Per quanto riguarda la difesa irpina spicca il nome di Luigi Silvestri, corteggiato nei mesi scorsi (nella foto, ndr). Il Catania aveva manifestato un chiaro interesse, spinto dal desiderio di Mister Giuseppe Raffaele di riabbracciare il difensore palermitano dopo l’esperienza proficua vissuta tra le file del Potenza. Ma così non andò, riuscì a spuntarla l’Avellino consegnando al tecnico Piero Braglia un elemento di spessore per la categoria.

Trattativa non decollata con la Reggina – da cui però il Catania prelevò il brasiliano Reginaldo – per il centrocampista Alberto De Francesco che, valutando altre offerte, preferì la destinazione avellinese.

Sempre a centrocampo, mettiano in evidenza i nomi di Salvatore Aloi e Santo D’Angelo. Aloi è un calciatore che il Catania ha sempre visto di buon occhio in questi anni proficui vissuti a Trapani, ma non è mai stata definita un’intesa. Anche D’Angelo è stato seguito con interesse, piaceva soprattutto qualche anno fa a Pino Rigoli, quando sedeva sulla panchina etnea ed il ragazzo faceva parte della rosa del Fondi.

Spostandoci nel reparto offensivo, in estate si sparsero timide voci relative ad un presunto ritorno di fiamma nei confronti di Riccardo Maniero. Più concreta, invece, la pista che portò ad Emanuele Santaniello, reduce da una stagione molto positiva indossando la casacca del Picerno, ma il Catania poi fece valutazioni diverse.

