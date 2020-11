VERSO AVELLINO – CATANIA: Pantanelli, ritorno in Irpinia da ex

Se da un lato vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di un poker di ex rossazzurri che si apprestano a sfidare il Catania, dall’altro nello staff tecnico etneo spicca la figura di Armando Pantanelli – attuale preparatore dei portieri – con trascorsi all’Avellino. In vista del match di domenica pomeriggio allo stadio “Partenio-Lombardi”, Partanelli torna in Irpinia da ex portiere biancoverde.

Nel 2007, dopo avere lasciato la Sicilia, decise di ripartire dal club avellinese in Serie B. Non fu un’annata soddisfacente per lui che totalizzò 23 presenze, perdendo ad un certo punto il posto da titolare a beneficio di Raffaele Gragnaniello, per poi riconquistarlo a distanza di mesi.

Tanti risultati negativi collezionati dall’Avellino. Tormentato precampionato con l’addio di ben due allenatori, Giovanni Vavassori e Maurizio Sarri, venendo successivamente affidata la panchina all’allenatore aretino Guido Carboni il quale, tuttavia, nel marzo del 2008 fu esonerato e rimpiazzato da Alessandro Calori. La squadra irpina retrocesse sul campo, venendo però ripescata per via della mancata ammissione del Messina. Pantanelli diede comunque addio all’Avellino, trasferendosi alla Paganese.

