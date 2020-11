VERSO AVELLINO – CATANIA: precedenti con Braglia, i rossazzurri non vincono dal 2017

I tifosi del Catania lo ricordano per avere collezionato oltre 60 presenze da calciatore rossazzurro negli anni ’80, quando l’Elefante militava in Serie B. Oggi Piero Braglia siede sulla panchina dell’Avellino e, nelle vesti di allenatore, è stato avversario del Catania in 8 occasioni.

BILANCIO PRECEDENTI CATANIA vs BRAGLIA

Vittorie Catania 3

Pareggi 3

Sconfitte 2

Gol fatti 10

Gol subiti 8

Differenza reti +2

Nella stagione 2001/02, alla guida del Chieti, in Serie C1 il tecnico di Grosseto impose lo 0-0 al Catania in Abruzzo (gara d’andata), strappando invece i tre punti in Sicilia nel match di ritorno (1-2, marcatori Eddy Baggio, autorete di Baronchelli e gol di Zattarin). Poi, nel 2004, doppio confronto vittorioso per i rossazzurri contro il Catanzaro: 2-0 in Coppa Italia (Ferrante, Vugrince) e 2-3 in Serie B (realizzazioni di Corona e Carbone per i padroni di casa; catanesi a segno con Manfredini, Baggio e Bruno).

Nel torneo di Lega Pro 2015/16, pari a reti bianche tra Catania e Lecce al “Massimino”. Il 30 settembre 2017, Catania di Lucarelli corsaro a Cosenza: match winner Mazzarani nelle battute iniziali del primo tempo. Ad oggi rappresenta l’ultimo acuto etneo al cospetto di squadre allenate da Braglia. Due mesi più tardi, Catania ko in casa contro il Cosenza in Coppa Italia Serie C per 1-2: doppietta di Liguori e rete di Russotto. Infine, l’11 febbraio 2018, Catania 2-2 Cosenza: doppio vantaggio esterno siglato da Mungo e Bruccini, marcatori rossazzurri Barisic e Manneh.

