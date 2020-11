VERSO AVELLINO – CATANIA: ecco i rossazzurri già andati a segno con gli irpini

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno esterno con l’Avellino, quattro di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione irpina. Ci riferiamo a Giovanni Pinto, Andrea Zanchi, Nana Welbeck e Reginaldo, tutti a segno in confronti di campionato.

Pinto ha trafitto la difesa biancoverde in occasione di Ascoli 1-1 Avellino (Serie B 2017/18), rispondendo al momentaneo vantaggio di Castaldo. Zanchi, invece, rese meno amara la sconfitta del Rieti per 3-1 al “Partenio” (Serie C 2019/20) entrando nel tabellino dei marcatori al 26′ dopo i gol siglati da De Paoli (autorete), Micovschi e Charpentier. Nana Welbeck festeggiò la prima realizzazione con la maglia del Catania nel famoso 3-6 di Avellino (Serie C 2019/20), mentre Reginaldo è andato a segno con l’Avellino in due gare diverse: Treviso 2-1 Avellino (Serie B 2003/04) e Avellino 3-3 Parma (Serie B 2008/09). In quest’ultima partita segnò anche l’ex Catania Babù, allora giocatore biancoverde.

