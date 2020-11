VERSO CATANIA – VIBONESE, Ambro: “Il mio cuore è rosanero, obiettivo salvezza ma se possiamo ottenere qualcosa di più ci proveremo”

Catania-Vibonese sfida dal sapore particolare per Danilo Ambro, centrocampista che affronterà gli etnei da avversario e da palermitano, avendo quindi uno stimolo ulteriore per provare a fare risultato al “Massimino”. Ai microfoni di ‘Diretta Stadio’ su Gold 78, Ambro – molto felice per avere realizzato domenica il suo primo gol tra i professionisti contro il Potenza – rilascia alcune dichiarazioni:

“Sono e sarò sempre un tifoso del Palermo. Il mio obiettivo era quello di continuare a vestire la maglia rosanero quest’anno, la società non era tanto convinta su di me ma spero si possa riallacciare prima o poi la storia con il Palermo, sarebbe un sogno. Ho indossato la casacca del Palermo dai Pulcini fino alla Prima Squadra. Pensate che con Vincenzo Plescia, qui alla Vibonese parliamo sempre in dialetto palermitano, essendo anche cresciuti insieme per anni nelle giovanili del Palermo. Adesso ci siamo ritrovati in una società in cui si può fare grande calcio, la Vibonese è un club molto organizzato. A cosa puntiamo? Alla salvezza, ma se possiamo ottenere qualcosa di più ci proveremo”.

