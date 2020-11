VERSO CATANIA – VIBONESE: tra i convocati, ecco i rossazzurri andati a segno coi calabresi. Pesante il gol di Sarao tre anni fa…

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania e che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno casalingo con la Vibonese, quattro di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione calabrese. Ci riferiamo ad Alessandro Albertini, Kevin Biondi, Alessandro Gatto e Manuel Sarao.

Albertini entrò nel tabellino dei marcatori di un Virtus Francavilla 6-2 Vibonese del 13 ottobre 2019, firmando la rete del momentaneo 4-0. Biondi, invece, pareggiò i conti a Vibo Valentia quando indossava la casacca dell’Igea Virtus e proprio con Raffaele in panchina (aprile 2018). La gara si concluse però 2-1 in favore dei padroni di casa. Anche Gatto siglò la rete dell’1-1 a Vibo, da giocatore del Monopoli nel contesto di una gara che finì poi 2-2 tre anni fa. Pesante, infine, il gol di Sarao alla Vibonese a maggio 2017 nella gara di ritorno dei Play Out vinta dal Catanzaro per 3-2 al “Ceravolo” che condannò i rossoblu alla Serie D.

