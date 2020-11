VERSO PALERMO – CATANIA: alla scoperta della formazione rosanero

7 anni, 6 mesi e 16 giorni. Tutto questo tempo è trascorso dall’ultima volta in cui il Catania ha affrontato il Palermo. Di certo da quella partita ne è passata d’acqua sotto i ponti per entrambe le compagini isolane. I rosanero hanno disputato tre campionati di Serie A e altrettanti di Serie B prima di incassare il fallimento societario nel 2019 cui ha fatto seguito l’immediato ritorno tra i professionisti. L’attuale sodalizio presieduto da Dario Mirri reca la dicitura “Palermo Football Club”, denominazione peraltro già in uso tra il 1924 e il 1935 agli arbori del calcio palermitano.

Congedato Rosario Pergolizzi dopo la promozione, il club rosanero si è affidato alle cure del tecnico gelese Roberto Boscaglia con il chiaro intento di tornare al più presto nel calcio che conta. La partenza tuttavia non è stata delle più agevoli, tra risultati deludenti con annesse prestazioni incerte e numerosi contagi da Coronavirus che hanno costretto ad uno stop forzato di due settimane. Il rientro in campo è avvenuto mercoledì scorso a Catanzaro, occasione in cui la squadra rosanero ha conquistato il secondo punto stagionale acciuffando il pari a pochi minuti dallo scadere.

L’organico a disposizione di Boscaglia vede la presenza di svariati reduci della promozione dello scorso anno: il portiere Pelagotti, i difensori Doda, Lancini, Accardi, Crivello, Peretti e Marong, il metronomo Martin e gli attaccanti Santana, Floriano, Silipo e Lucca. A questi si sono aggiunti in sede di mercato i centrali difensivi Somma e Marconi, i terzini Almici e Corrado, i centrocampisti Odjer, Broh, Palazzi e Luperini, gli esterni Kanoute e Valente e le punte Rauti e Saraniti. Quest’ultimo rappresenta il principale riferimento offensivo nel 4-2-3-1 con cui abitualmente viene schierata la squadra dal tecnico Boscaglia, il quale lunedì non avrà a disposizione Crivello e Broh causa squalifica.

