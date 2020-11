VERSO PALERMO – CATANIA: Maxi Lopez pronto a scommettere con Amauri…

Si avvicina il derby di Sicilia per eccellenza e tanti ex delle due squadre fanno il tifo per Palermo o Catania. Tra questi, Amauri Carvalho de Oliveira – noto semplicemente come Amauri . sui social scrive: “Il derby è sempre il derby.. in qualsiasi categoria. ⁣Lunedì sera ci sarà la partita più importante di questo fine settimana allungato.. forza ragazzi”.

Chiaro che il brasiliano fa il tifo per il Palermo, formazione in cui ha militato tra il 2006 ed il 2008. Tra i commenti su Instagram si legge anche l’ex attaccante rossazzurro Maxi Lopez, il quale gli chiede “Cosa scommettiamo?”. “Ci devo pensare frate… cosa proponi?”, la risposta di Amauri. Dopo la scommessa a base di sushi nella famiglia Sorrentino, sono pronti a scommettere qualcosa anche Amauri e Maxi Lopez, che nelle due sponde della Sicilia hanno lasciato ottimi ricordi in quelli che erano gli anni d’oro della Serie A.

