VERSO PALERMO – CATANIA: nuovo profumo di derby per Izco

Tra i calciatori che attualmente fanno parte della rosa del Catania, Mariano Izco ha già vissuto il derby di Sicilia per eccellenza. Palermo-Catania è partita che fa storia a sè. Lunedì sera si giocherà in un “Renzo Barbera” deserto, sarà quindi un’atmosfera profondamente diversa dai consueti derby con stadi traboccanti di tifo, calore e passione. Ma non si perderà ugualmente l’essenza di una gara da sempre molto sentita nelle sponde opposte dell’Isola.

Izco sa bene quale significato assuma il derby, avendone già disputati una decina e tutti indossando la maglia del Catania in Serie A. Un solo successo esterno per lui, lo storico 0-4 del 2009. Al “Massimino”, invece, Izco contribuì al 3-1 inflitto ai rosanero nel 2007, al 2-0 dell’anno successivo ed al medesimo risultato collezionato nel 2010. Nessun gol all’attivo contro il Palermo per il centrocampista argentino che, in occasione degli ultimi due derby giocati, indossò la fascia di capitano tra il 2012 ed il 2013.

Cambiano le categorie ed i contesti storici per due piazze straordinarie che, adesso, militano nell’inferno della C, ma Izco sente ancora il profumo inebriante di un derby che conserva il suo fascino.

