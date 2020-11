VERSO PALERMO – CATANIA: sarà il terzo derby giocato il 9 novembre

Per la terza volta nella loro storia, Palermo e Catania si affronteranno in data 9 novembre. Prima di stasera, infatti, si registrano due precedenti che risalgono al 1958 ed al 2003, ma entrambi – validi per il campionato di Serie B – non vennero disputati a Palermo. Nel primo caso si giocò sul campo neutro di Roma e le due squadre diedero vita ad un incontro combattuto, non andando oltre lo 0-0. Era il Catania allenato da Blagoje Marjanović, che qualche settimana più tardi fu esonerato e rimpiazzato da Carmelo Di Bella. Nel 2003, invece, i rosanero s’imposero per 2-0 al Cibali: gol di Corini (7′) su rigore, raddoppio di Zauli (65′) ma anche un palo di Mascara e ed il rigore fallito da Oliveira. Silvio Baldini sedeva sulla panchina del Palermo, il duo Matricciani-Colantuono su quella del Catania.

