VERSO TERAMO – CATANIA: il derby personale del messinese/palermitano Santoro

Messinese di nascita ma palermitano d’azione e di fede calcistica, il 21enne centrocampista Simone Santoro cresciuto nelle giovanili rosanero disputerà domenica pomeriggio il suo personalissimo derby col Catania. In questa stagione ha vissuto l’emozione di debuttare contro il Palermo, per di più trovando la via del gol come contributo alla preziosa vittoria ottenuta. Figlio d’arte, il padre Francesco fu anche difensore dell’Atletico Catania.

Si considera a tutti gli effetti palermitano e tifoso del Palermo, come ribadito nel post-gara di Teramo-Palermo. Segnare alla squadra rosanero, sconfitta per 2-0, l’ha definita “un’emozione unica” nel contesto di un match speciale. Proverà ad andare nuovamente a segno domenica col Catania. Motivazione ulteriore, per Santoro, quella di affrontare i rivali storici del Palermo. Il ragazzo classe 1999 ha già sfidato i rossazzurri, pareggiando 1-1 la scorsa stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***