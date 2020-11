VICENTE, l’agente: “Nessun grave infortunio, la società non ci ha comunicato l’esclusione dalla lista”

Gianfranco Cicchetti, agente del centrocampista rossazzurro Bruno Vicente, fa chiarezza in merito alle condizioni fisiche del suo assistito, intervenendo ai microfoni di tuttoc.com:

“Vorrei subito chiarire un aspetto: Bruno non ha subito un grave infortunio, come ho letto stamattina su alcune testate, sta bene, sta esclusivamente seguendo un percorso di terapie per essere al 100% nel giro di un paio di settimane. Anche gli esiti dei test diagnostici ai quali si è sottoposto nei giorni scorsi e una visita presso Villa Stuart dal prof. Mariani hanno confermato che Bruno può riprendere a strettissimo giro e recuperare in fretta la piena condizione. Esclusione dalla lista in favore di Noce? Nessuno del Catania ci ha comunicato nulla. Se fosse vero, sarebbe grave non la decisione, che è assolutamente legittima, ma la mancata comunicazione ai diretti interessati. Non sarebbe professionale né eticamente e moralmente corretta”.

In merito al futuro del suo assistito, ha intolre aggiunto che se dovessero arrivare proposte interessanti già a gennaio saranno valutate con la dovuta attenzione.

