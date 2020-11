WELBECK: “Primo tempo spettacolare, era importante vincere. Gol con dedica speciale”

Primo gol in questo campionato per il centrocampista Nana Welbeck, felice di commentare il successo del Catania contro la Vibonese:

“Sono molto contento per il gol, grandissima gioia soprattutto per la prestazione della squadra e la vittoria fondamentale che abbiamo ottenuto. Stiamo lavorando bene. Sono sceso in campo dall’inizio, ma non è un problema se non gioco. Sono assolutamente sereno da questo punto di vista con i compagni ed il mister. Chi gioca, in ogni caso, dà l’anima in campo. E’ stato un grandissimo primo tempo il nostro, interpretato con pazienza, cercando le giocate nello spazio, esprimendo anche un calcio spettacolare. Il mio gol ci ha dato motivazioni ulteriori, andando in più occasioni alla ricerca del raddoppio. Nella ripresa è affiorata un pò di stanchezza e la pesantezza del campo non ci ha permesso di giocare allo stesso modo della prima frazione. L’importante è avere portato a casa i tre punti, ci servivano”.

“Siamo forti, dobbiamo continuare a credere nel nostro gioco ripartendo dallo spettacolo del primo tempo e con l’idea di chiudere prima le partite evidenziando cattiveria, cercando di vincere anche domenica. Dedica del gol? Ho indirizzato un bacio in tribuna al sig. Gianfranco Vullo che aveva previso la mia rete, ma la dedica speciale va soprattutto a squadra, staff, tifosi e la mia famiglia che mi è stata vicina, mia moglie in particolare”.

