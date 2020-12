24 DICEMBRE: un anno fa nacque l’idea folle di salvare il Catania

Oggi, 24 dicembre 2020, sono trascorsi 12 mesi dallo sviluppo della pazza idea di effettuare il salvataggio della matricola 11700 e di formalizzare l’iscrizione del Catania al campionato di Serie C 2020/21. Un anno fa Maurizio Pellegrino, attuale Direttore dell’Area Sportiva, coinvolse il dott. Fabio Pagliara nell’intento di far sopravvivere la gloriosa società dell’Elefante. Un Catania pieno zeppo di debiti che, nei mesi successivi, dovette far fronte ad un numero crescente di difficoltà. Cominciò a prendere quota l’ipotesi di costituire una cordata di imprenditori locali desiderosi di metterci la faccia. Pagliara chiese ed ottenne determinate garanzie, gettando le basi per avviare una trattativa rivelatasi lunghissima ed estenuante.

Dalle aule di tribunale al campo, fu l’inizio di un percorso intenso e a dir poco impegnativo, trovandosi di fronte a mille ostacoli anche di natura organizzativa. Successivamente la cordata assunse la denominazione di’ Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio’, prima di costituire la SpA nota come Sport Investment Group Italia (Sigi), fino ad arrivare ai giorni nostri. Ricordiamo ancora i dubbi e le perplessità di coloro i quali non davano credito alla Sigi.

I fatti, però, hanno dato ragione a Pagliara e Pellegrino. Oggi il Catania ha intrapreso un nuovo indirizzo. Onorando gli impegni, evitando il fallimento e allestendo un organico con un budget non eccelso ma che, comunque, ha determinato fin qui un piazzamento al terzo posto in classifica. Il progetto tecnico e sportivo va avanti con fiducia, in attesa del decisivo ingresso in società di Joe Tacopina.

