ACCADDE OGGI: 13 dicembre 1998, ottavo risultato utile consecutivo per il Catania a Messina

13 dicembre 1998. Prosegue il momento favorevole al Catania di Piero Cucchi, in Serie C2, raccogliendo un buon pareggio nel derby di Messina. Finisce 0-0 in terra peloritana, match equilibrato che rappresenta l’ottavo risultato utile consecutivo per i rossazzurri (cinque vittorie nelle gare precedenti), proseguendo la stagione con poche sconfitte concludendo il campionato in vetta alla classifica, appena un punto sopra il Messina: tra i principali protagonisti tra le file etnee Pietro Tarantino (rossazzurro con il maggior numero di presenze) e Francesco Passiatore (autore di 8 gol).

