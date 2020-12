ACCADDE OGGI: 3 dicembre 2006, Catania in zona Champions pareggiando in rimonta

L’Ascoli guidato dall’ex rossazzurro Sonetti spreca l’occasione di vincere la sua prima partita in campionato e, in vantaggio per 2-0 all’intervallo grazie alla doppietta di Bjelanovic, si fa raggiungere nella ripresa dalle reti del Catania firmate da Stovini (nella foto, ndr) e Spinesi.

Un tempo per uno, ma la differenza la fanno i cambi. Perdenti gli ingressi di Giampà e Pecchia nell’Ascoli, vincente l’entrata di Millesi fra gli etnei con un pregevole assist per Spinesi. Da registrare la respinta, ad opera di Pantanelli, di un rigore calciato da Fontana in avvio di gara. Per il Catania è un punto prezioso che consente all’undici di Marino di agganciare momentaneamente al quarto posto, a quota 20, il Livorno in piena zona Champions League. Era il 3 dicembre 2006.

TABELLINO PARTITA

ASCOLI: Pagliuca, Cudini, Pecorari, Nastase, Minieri, Fontana, Fini, Zanetti (13′ st Pecchia), Boudianski, Guberti (1′ st Giampà), Bjelanovic (45′ st Paolucci). In panchina: Eleftheropoulos, Skela, Perrulli, Vastola. Allenatore: Sonetti.

CATANIA: Pantanelli, Silvestri, Sottil, Stovini, Lucenti, Baiocco, Edusei (28′ st Millesi), Caserta, Colucci, Spinesi, Del Core (37′ st Izco). In panchina: Polito, Sardo, Minelli, Morimoto, Cesar. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Pieri di Lucca.

RETI: 11′ pt Bjelanovic, 39′ pt Bjelanovic, 8′ st Stovini, 34′ st Spinesi.

NOTE: all’11’ pt Pantanelli respinge il rigore di Fontana. Ammoniti: Minieri, Caserta, Lucenti, Bjelanovic, Edusei, Fontana, Boudianski. Angoli: 4-4. Recuperi: 5′ pt e 3′ st.

