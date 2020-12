CALABRO (all. Catanzaro): “Peccato, potevamo chiudere il primo tempo con due gol di scarto. Solo un quarto d’ora di sofferenza…”

Il commento di Antonio Calabro, allenatore del Catanzaro, sul pareggio maturato contro il Catania al “Massimino”:

“I ragazzi sono stati bravi nell’interpretazione della gara. Il rammarico è che nel primo tempo siamo andati a riposo con un solo gol di scarto. Potevano essere due, se avessimo sfruttato meglio alcune ripartenze. Quando il risultato lo lasci aperto, ci sta che una squadra importante ti possa mettere in difficoltà. I ragazzi, comunque, hanno sofferto il giusto. Nel corso della ripresa sono venute meno le risorse fisiche e questo non ci ha permesso di prendere alto il Catania come, invece, accadeva nel primo tempo. Il Catanzaro ha sofferto 15 minuti quando i rossazzurri hanno cambiato sistema di gioco e, noi, ci siamo adattati. In ogni caso mi complimento con i ragazzi per avere fatto quanto richiesto”.

