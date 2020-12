CALAPAI: “Questo gruppo non vuole fermarsi. Adesso nuovo sforzo con la Cavese”

Tra i principali protagonisti del vittorioso incontro disputato dal Catania contro il Bisceglie c’è sicuramente Luca Calapai, autentico stantuffo sulla corsia di destra a Lentini. Queste le sue dichiarazioni a commento del 3-0 finale:

“Il Mister vuole che i quinti attacchino con costanza, rivelandosi quasi degli attaccanti aggiunti. Abbiamo fatto come richiesto, da qualche partita ci stiamo riuscendo e adesso è arrivato il mio primo gol stagionale. C’era da sostenere uno sforzo in questi giorni tra viaggi e gare ogni due giorni. Il tempo per recuperare è pochissimo, dobbiamo sforzarci ancora di più in vista della Cavese”.

“Era fondamentale incamerare i tre punti. Quest’anno siamo partiti prima di tutto dal gruppo, che anche nelle difficoltà si è dimostrato unito. Poi le prestazioni alla lunga arrivano. Stiamo crescendo, continuiamo a farlo. Non bisogna accontentarsi di queste due vittorie consecutive, sarebbe un grave errore. Continuiamo su questa strada. Siamo stati bravi a non sottovalutare l’avversario, a non montarci la testa, cosa che può capitare dopo un successo fuori casa. Questo gruppo non si vuole fermare, lavora tanto. Sappiamo di non potere abbassare la guardia perchè è un campionato difficile”.

