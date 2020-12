ACCADDE OGGI: 15 Dicembre 2007, Mascara stende l’Udinese di Marino a Catania

15 dicembre 2007. Il Catania festeggia la vittoria contro l’Udinese allenata dal grande ex di turno Pasquale Marino, in occasione del primo anticipo della sedicesima giornata di Serie A. Serata fredda al “Massimino”, successo rossazzurro per 2-0 ottenuto grazie alle reti di un Giuseppe Mascara particolarmente ispirato. Nel primo tempo sfrutta magnificamente un cross teso di Vargas beffando di sinistro Handanovic sul primo palo; al 42’ capitalizza nel migliore dei modi un assist al bacio di Izco. Deludente la formazione di Marino che con le polveri bagnate fatica più del dovuto contro un avversario più determinato nella ricerca di un risultato che gli consente di salire a quota 21 punti in classifica.

VIDEO: gli highlights di Catania-Udinese

TABELLINO PARTITA

CATANIA (4-3-3): Polito; Sardo, Terlizzi, Stovini, Vargas; Baiocco, Edusei, Izco (47′ st Millesi); Martinez (28′ st Biagianti), Mascara, Colucci. In panchina: Bizzarri, Sottil, Sabato, Silvestri, Tedesco. Allenatore: Baldini.

UDINESE (3-4-3): Handanovic; Zapata, Felipe, Lukovic; Mesto, Inler, D’Agostino, Dossena (37′ st Paolucci); Floro Flores (26′ st Asamoah), Di Natale, Quagliarella. In panchina: Chimenti, Coda, Eremenko, Pinzi, Siqueira. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Romeo di Verona

RETI: 8′ pt, 42′ st Mascara

