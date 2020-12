CATANIA – BISCEGLIE: Bucaro, Lentini ancora amara dopo l’esonero di gennaio

Palermitano che non ha mai indossato la maglia del Palermo o guidato la formazione rosanero, mercoledì Giovanni Bucaro ha incrociato per terza volta il Catania nelle vesti di allenatore, riportando una nuova sconfitta.

Le prime due risalenti alla stagione scorsa al “Massimino” quando era alla guida della Sicula Leonzio, rispettivamente per 1-0 in Coppa Italia Serie C (marcatore Curiale) e 2-1 in campionato (a segno Palermo, Mazzarani e Di Piazza). Stavolta è arrivato un sonoro 3-0, da tecnico del Bisceglie.

Sconfitta maturata proprio a Lentini, campo in cui lo 0-1 del 12 gennaio scorso contro il Teramo, sedendo sulla panchina della Leonzio, determinò la decisione del club bianconero di sollevarlo dall’incarico richiamando Vito Grieco.

