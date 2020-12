CATANIA: il calendario del mese di gennaio, quattro partite in programma

Settimana di sosta per le festività natalizie, poi sarà il momento di rituffarsi nel campionato, in attesa di capire cosa succederà sul fronte calciomercato. Il 2021 partirà con la trasferta di Caserta, fissata per il 10 gennaio: fischio d’inizio all’insolito orario delle 12:30. Sempre che si giochi, visti ancora i numerosi casi di positività al Covid-19 presenti nella rosa dei falchetti che, comunque, hanno recuperato i primi giocatori. Successivamente andrà in scena il confronto casalingo con il Foggia che archivierà il girone d’andata, per poi inagurare quello di ritorno facendo visita alla Paganese e concludere il mese ospitando il Monopoli.

10.01.2021 Casertana-Catania

17.01.2021 Catania-Foggia

24.01.2021 Paganese-Catania

31.01.2021 Catania-Monopoli

