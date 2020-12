La Lega Pro ha reso nota la variazione oraria di alcune partite di campionato. Tra queste, Catania-Catanzaro valevole per la 17/a giornata del girone C di Serie C. Originariamente in programma alle ore 18:30 di mercoledì 23 dicembre, il fischio d’inizio viene anticipato alle 15:00. Partita che si giocherà con ogni probabilità allo stadio “Angelo Massimino”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***