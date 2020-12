CATANIA – CATANZARO: arbitra Panettella. Nessun precedente con gli etnei, due con la squadra giallorossa

Sono già stati designati gli arbitri per la 17/a giornata del girone C di Serie C. La partita Catania-Catanzaro, in programma mercoledì pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 15:00, sarà diretta da Claudio Panettella (Gallarate). Assistenti Gianluca D’Elia (Ozieri) e Andrea Niedda (Ozieri). Quarto ufficiale Fabio Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto).

Non si registrano precedenti del Catania con il “fischietto” lombardo. Il Catanzaro, invece, ha disputato due gare dirette da Panettella nella stagione 2019/20, vincendo in entrambi i casi. Il 4 agosto 2019 i giallorossi vinsero 4-1 in Coppa Italia contro la Casertana al “Ceravolo”: marcatori Calì, l’ex Catania Nicastro (autore di una doppietta) e Kanoutè. Di Cavallini l’unica rete dei falchetti. Il 15 dicembre 2019, sempre in Calabria, catanzaresi vittoriosi per 1-0 al cospetto del Picerno grazie al gol siglato da da Martinelli al 91′.

