CATANIA – CATANZARO: precedenti, Caccetta a segno nella vittoria più recente

19 affermazioni casalinghe sulla squadra calabrese

Catania-Catanzaro è una gara che si perde nella notte dei tempi, dai primi confronti durante il ventennio fascista fino alle sfide in epoca più recente. I rossazzurri hanno prevalso in ben 19 occasioni, a fronte di 7 pareggi e 5 vittorie calabresi.

L’affermazione più recente di marca etnea è datata 12 novembre 2017: Lucarelli in panchina e inseguimento al Lecce in campionato. I rossazzurri incamerarono l’intera posta in palio battendo di misura la compagine giallorossa con un gol in mischia di Cristian Caccetta. In quell’occasione il centrocampista palermitano (attualmente in forza alla Lucchese), realizzò l’unico gol della sua fugace esperienza catanese prima di trasferirsi a gennaio al Pordenone.

Le ultime due sfide andate in scena alle pendici dell’Etna nella stagione 2018-19 hanno visto invece imporsi la compagine giallorossa. Catanzaro vincente sia in campionato l’11 novembre 2018 (0-2, reti di Kanoute e Giannone) che in Coppa Italia di Serie C il successivo 30 gennaio 2019 (1-2, reti di Mawuli, Curiale e Bianchimano).

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 19

Pareggi: 7

Vittorie Catanzaro: 5

Gol Catania: 46

Gol Catanzaro: 25

Differenza reti: +21

Prima Divisione 1930-31 SS Catania 5-1 Catanzarese

Prima Divisione 1931-32 SS Catania 3-0 Catanzarese

Prima Divisione 1932-33 SS Catania 0-0 Catanzarese

Serie B 1936-37 AFC Catania 1-0 Catanzarese

Serie C 1948-49 Catania 2-0 Catanzaro

Serie B 1959-60 Catania 1-0 Catanzaro

Serie B 1966-67 Catania 2-1 Catanzaro

Serie B 1967-68 Catania 1-3 Catanzaro

Coppa Italia 1968-69 Catania 0-0 Catanzaro

Serie B 1968-69 Catania 1-0 Catanzaro

Serie B 1969-70 Catania 2-2 Catanzaro

Serie B 1972-73 Catania 1-0 Catanzaro

Serie B 1973-74 Catania 0-1 Catanzaro

Serie B 1975-76 Catania 0-0 Catanzaro

Coppa Italia 1981-82 Catania 0-4 Catanzaro

Serie B 1985-86 Catania 1-0 Catanzaro

Serie C1 1990-91 Catania 1-0 Catanzaro

Serie C2 1995-96 Catania 1-0 Catanzaro

Serie C2 1996-97 Catania 4-3 Catanzaro

Serie C2 1997-98 Catania 2-2 Catanzaro

Serie C2 1998-99 Catania 0-0 Catanzaro

Coppa Italia Serie C 2000-01 Catania 1-1 Catanzaro

Coppa Italia Serie C 2001-02 Catania 2-1 Catanzaro

Coppa Italia 2004-05 Catania 2-0 Catanzaro

Serie B 2004-05 Catania 2-0 Catanzaro

Serie B 2005-06 Catania 3-0 Catanzaro

Lega Pro 2015-16 Catania 4-1 Catanzaro

Lega Pro 2016-17 Catania 3-1 Catanzaro

Serie C 2017-18 Catania 1-0 Catanzaro

Serie C 2018-19 Catania 0-2 Catanzaro

Coppa Italia Serie C 2018-19 Catania 1-2 Catanzaro

VIDEO: Catania 1-0 Catanzaro, tifo sugli spalti (2017)

