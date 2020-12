CATANIA – CATANZARO: probabili formazioni, rientra Tonucci in difesa

Ipotesi di formazione per il match Catania-Catanzaro, valevole per la 17ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 15:00.

Mister Raffaele è alle prese con le indisponibilità di Santurro, Vicente, Maldonado, Emmausso e Rosaia (uscito malconcio dalla gara di Potenza), recuperati Pecorino, Claiton e Pinto. Nel 3-5-2 di partenza troverebbero spazio il rientrante Tonucci in difesa al fianco di Silvestri e Zanchi (Confente in porta), con Calapai, Dall’Oglio, Welbeck, Biondi e Pinto a centrocampo e il tandem offensivo composto da Sarao e Pecorino a completare lo schieramento.

Antonio Calabro ritrova Martinelli dopo la squalifica ma deve rinunciare ancora a Garufo. Dovrebbero essere inizialmente della contesa (disposti con il modulo 3-4-1-2), il portiere Branduani, i difensori Fazio, Martinelli e Pinna, i centrocampisti Casoli, Corapi, Verna e Contessa, il trequartista Carlini e le punte Evacuo e Di Massimo.

Direzione di gara affidata al signor Claudio Panettella della sezione AIA di Gallarate, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti della sezione di Ozieri Gianluca D’Elia e Andrea Niedda e dal IV ufficiale Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 256 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

