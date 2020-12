CATANIA – CAVESE: precedenti, rossazzurri a forza otto. Scorpacciata di gol nelle ultime stagioni

Match tra Catania e Cavese in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelino Nobile”. Si tratta dell’undicesima sfida in Sicilia tra le due compagini. Il computo degli incroci precedenti è favorevole agli etnei, vittoriosi in otto occasioni sui metelliani. Questo confronto è terminato due volte in parità e con il medesimo risultato di 1-1.

Due stagioni addietro le squadre tornarono ad affrontarsi dopo vent’anni. Il Catania allenato da Andrea Sottil si impose tra le mura amiche con un perentorio 5-0. Nel tabellino dei marcatori finirono Kalifa Manneh (doppietta), Francesco Lodi (rigore), Alessandro Marotta (gran sinistro al volo da fuori area) e Luca Calapai. La Cavese allora guidata da Giacomo Modica chiuse l’incontro in inferiorità numerica a causa dell’espulsione del portiere Vono, episodio che di fatto spianò la strada al largo successo rossazzurro.

Lo scorso anno si concretizzò ancora una sonora sconfitta per gli aquilotti. Risultato finale di 4-0. Nuovamente protagonista Lodi, autore di una splendida doppietta su calcio piazzato. Matteo Di Piazza e Davis Curiale incrementarono il bottino. Claudio De Rosa sprecò, sul parziale di 2-0, il rigore che avrebbe riaperto l’incontro.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 8

Pareggi: 2

Vittorie Cavese: 0

Gol Catania: 26

Gol Cavese: 5

Differenza reti: +21

Serie C 1977-78 Catania 1-0 Pro Cavese

Serie C1 1978-79 Catania 2-1 Pro Cavese

Serie C1 1979-80 Catania 1-1 Cavese

Serie B 1981-82 Catania 4-1 Cavese

Serie B 1982-83 Catania 2-0 Cavese

Coppa Italia 1986-87 Catania 2-0 Cavese

Serie C2 1997-98 Catania 4-1 Cavese

Serie C2 1998-99 Catania 1-1 Cavese

Serie C 2018-19 Catania 5-0 Cavese

Serie C 2019-20 Catania 4-0 Cavese

