CATANIA: col Bisceglie ufficialmente a Lentini, ma si avvicina il ritorno al “Massimino”

La Lega Pro, preso atto che il 2 dicembre 2020 è prevista la disputa della gara Catania-Bisceglie, programmata allo Stadio “Angelo Massimino” di Catania e preso atto che la società Calcio Catania S.p.A. ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Angelino Nobile” di Lentini la gara in oggetto.

Considerato che

la società Calcio Catania S.p.A. in data 26 novembre 2020 ha presentato istanza in deroga per l’utilizzo dello Stadio “Angelino Nobile” di Lentini per il prosieguo della stagione sportiva 2020/2021, in luogo dello Stadio “Angelo Massimino” di Catania autorizzato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2020/2021, corredata dei documenti necessari;

i tempi ristretti non consentono il formale accoglimento dell’istanza in deroga e verificato il nulla osta all’utilizzabilità dello Stadio “Angelino Nobile” di Lentini per la gara in oggetto; la Lega Italiana Calcio Professionistico dispone che la gara Catania-Bisceglie in programma Mercoledì 2 Dicembre 2020 con inizio alle ore 15.00 si disputi presso lo Stadio “Angelino Nobile” di Lentini”.

Questo il comunicato ufficiale emesso dalla Lega Pro. Si avvicina, comunque, per il Catania il ritorno nell’impianto sportivo etneo che potrebbe concretizzarsi in occasione di Catania-Catanzaro, partita in programma il 23 dicembre.

