CATANIA: in quali reparti intervenire sul mercato? I risultati parziali del sondaggio

Il Catania osserva una settimana di sosta per le festività natalizie. Poi, tornerà a sostenere gli allenamenti a Torre del Grifo per preparare la trasferta di Caserta. Contestualmente il calciomercato riaprirà i battenti. In questa occasione, a conclusione di un 2020 che ha visto i rossazzurri collocarsi al terzo posto in classifica, sarà interessante vedere come si muoverà la società rossazzurra sul mercato. A tal proposito ci piace conoscere il pensiero dei tifosi. Mettendoti nei panni della dirigenza, quali strategie adotteresti sul mercato?

Sulla base dei risultati parziali del sondaggio, ecco le opzioni principalmente scelte dalla maggioranza dei votanti:

Servono due innesti per reparto Cederei gli esuberi e chi non ha reso secondo le aspettative Mi concentrei soprattutto sull’attacco

E’ possibile continuare ad esprimere le proprie preferenze cliccando di seguito:

Il mercato è alle porte, dove intervenire? Servono tanti rinforzi Servono 1-2 innesti per reparto Mi concentrerei soprattutto sulla difesa Mi concentrerei soprattutto sul centrocampo Mi concentrerei soprattutto sull’attacco Rinnoverei i contratti in scadenza, o almeno i più importanti Lascerei tutto invariato Cederei gli esuberi e chi non ha reso secondo le aspettative Proverei a fare cassa cedendo qualche pezzo pregiato Ci sono troppi portieri: via uno tra Santurro, Martinez e Confente Created with

