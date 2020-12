CATANIA: Reginaldo verso un nuovo forfait, recupera Claiton. Santurro rientra alla base?

In vista di Potenza-Catania, giungono notizie lusinghiere per Mister Giuseppe Raffaele che dovrebbe recuperare pienamente Claiton, Dall’Oglio e Gatto. Smaltirà completamente l’infortunio anche Sarao, mentre non dovrebbe farcela Reginaldo. Ancora out Vicente. Sarannno meglio valutate le condizioni fisiche di Pellegrini ed Emmausso. Se non dovessero recuperare in tempo per domenica, torneranno a disposizione (almeno uno dei due, ndr) per il match casalingo col Catanzaro. Nel frattempo il Catania si ritrova con tre portieri potenzialmente titolari in organico. Il maggiore indiziato a lasciare la Sicilia resta Antonio Santurro, che rientrerebbe a gennaio al Bologna concludendo anticipatamente il prestito.

