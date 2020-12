CATANIA REWIND: le vittorie del 2020. Salandria decisivo a Bisceglie

Continuiamo a ripercorrere i successi ottenuti dal Catania in questo 2020 che sta per chiudere i battenti, rivivendo la vittoria ottenuta l’8 marzo sul campo del Bisceglie.

Terzo successo consecutivo per il Catania. Decisivo il gol di Salandria al 63′ per il definitivo 1-0, in un contesto surreale caratterizzato dalla disputa dell’incontro a porte chiuse a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Pronti, via e l’Elefante si rende pericoloso con l’inserimento di Beleck e la conclusione al volo di quest’ultimo che, però, non riesce a deviare a rete dopo l’eccellente cross di Calapai. Consueta disposizione tattica con il 4-2-3-1 per il Catania di Lucarelli, ordinato e che concede pochissimo ai padroni di casa. Al minuto 8 i rossazzurri vedono stamparsi sulla traversa il pallone scagliato da Vicente. Serie di prolungate azioni offensive, gli etnei insistono rischiando solamente al 22′ su colpo di testa di Gatto. Per il resto, ad eccezione di un paio di conclusioni di Zibert dalla lunga distanza, è il Catania a fare la partita continuando a produrre opportunità per andare a segno. Al 29′ il pallonetto di Beleck è troppo morbido ed impreciso, archivia il primo tempo un’iniziativa personale di Calapai.

Nella ripresa aumenta il forcing catanese. Il Catania prova in tutti i modi a scardinare la difesa nerazzurra stellata. Al 46′ pregevole discesa di Pinto sulla fascia, tocco ravvicinato al volo di Curcio e palla che termina di pochi centimetri a lato. L’incornata di Beleck al minuto 54 crea nuove apprensioni alla retroguardia pugliese. Ma il gol è nell’aria e trova finalmente concretezza intorno al 63′. Rapida ripartenza, Di Molfetta vede e serve Salandria che controlla e calcia con forza e precisione sul primo palo, battendo il neo entrato Messina (Casadei costretto ad abbandonare il terreno di gioco causa infortunio, ndr). Si tratta del primo e unico centro stagionale per il centrocampista con la maglia del Catania. Beleck, Curcio e Biondi sfiorano il bis, mentre in pieno recupero il Catania rischia la beffa ma, per sua fortuna, la conclusione di Joao Silva – poco dopo il tiro di Zibert ribattuto – è imprecisa. Allo scadere dei 4′ di recupero, il mediocre arbitro Di Cairano manda le squadre negli spogliatoi (Bisceglie in dieci per l’espulsione di Montero, ndr). Catania che può, quindi, festeggiare la conquista di tre punti importantissimi volando sulle ali dell’entusiasmo.

VIDEO: gli highlights della partita

