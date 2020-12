CATANIA SOCIAL – Maldonado: “Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi vinci…”

“Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. POI VINCI. Forza Catania”. Felice per la vittoria rossazzurra a Viterbo ma anche uno sfogo personale, quello del centrocampista ecuadoregno Luis Maldonado via social, che trova risposta migliore alle critiche conseguendo i tre punti su un campo storicamente tabù per il Catania. Non sono mancati i commenti dei tifosi a sostegno di Maldonado, sottolineando i meriti dell’ex giocatore dell’Arzignano Valchiampo anche nel sudare la maglia rossazzurra in ogni momento.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***