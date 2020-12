CATANIA (Sondaggio): chi preferisci a difesa dei pali tra Martinez, Confente e Santurro?

La negativizzazione al Covid di Miguel Ángel Martínez consentirà al Catania di riavere a disposizione il portiere spagnolo. Quasi sempre titolare in questa stagione, nelle ultime tre partite di campionato è stato rimpiazzato da Alessandro Confente, che ha fatto bene la sua parte. Il cartellino di Martinez è di proprietà del Catania, mentre Confente è arrivato in prestito dal Chievo Verona. Senza dimenticare che anche Antonio Santurro è stato acquistato per giocarsi il posto da titolare (ha esordito contro la Paganese, ndr) prima dell’infortunio che ha spinto la dirigenza a reperire sul mercato Confente. A chi daresti fiducia in porta nelle prossime partite? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

Martinez, Confente o Santurro: chi preferisci in porta? Martinez Confente Santurro

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***