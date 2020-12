CENTROCAMPO IN EMERGENZA: Maldonado assenza pesante, recupererà in extremis Rosaia?

Bella vittoria, quella ottenuta dal Catania contro il Bisceglie con il risultato di 3-0 a Lentini. I rossazzurri hanno tanti validi motivi per sorridere, ma c’è una notizia che stona un pò rispetto alla gioia provata per il convincente successo: il cartellino giallo riportato da Luis Maldonado costerà al centrocampista ecuadoregno un turno di squalifica, essendo già diffidato.

Niente Cavese, dunque, per Maldonado e situazione di emergenza a centrocampo per il Catania. Basti pensare che, ad oggi, i vari Jacopo Dall’Oglio, Mariano Izco, Bruno Vicente e Giacomo Rosaia sono indisponibili. La speranza, come sottolineato dal collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi, è quella di recuperare almeno Rosaia. Altrimenti il Catania si ritroverebbe con il solo Welbeck centrocampista puro, il quale verrebbe affiancato da Kevin Biondi in mezzo al campo adattando Alessandro Albertini.

