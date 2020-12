CITTADINO (Bisceglie): “Gara condizionata dall’espulsione di Musso. Bucaro? Penso sia stato provocato…”

Il centrocampista del Bisceglie Andrea Cittadino sul 3-0 subito a Catania e l’espulsione del tecnico Giovanni Bucaro, ai microfoni di tuttocalciopuglia.com:

“Sicuramente questa sconfitta non deve distruggere tutto il buono fatto fino adesso ma ripartire con umiltà dagli errori commessi ieri. Sinceramente il primo tempo non meritavamo di andare sotto di due gol, poi il secondo tempo è stato condizionato dall’espulsione di Musso. L’espulsione del Mister? Con precisione non so cosa sia successo perché ero in campo e non ho sentito bene, ma penso che sia stato provocato perché comunque il nostro tecnico è una persona tranquilla. Diciamo che sono cose che possono capitare in una partita, ma ripeto lui è una persona molto tranquilla”.

