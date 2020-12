CONTRATTI IN SCADENZA: dopo i rinnovi di Silvestri e Pinto, dicembre e gennaio mesi importanti per il Catania

Diversi giocatori in forza al Catania hanno i contratti in scadenza a giugno. Pensiamo a Nana Welbeck, Kevin Biondi, Kalifa Manneh, Mario Noce, Miguel Ángel Martínez. Questo mese e gennaio saranno importanti in quest’ottica per la società rossazzurra che, dal prossimo febbraio, rischia di perdere a costo zero i calciatori sopracitati, i quali potranno liberamente accordarsi con altre squadre. Vedremo se, dopo la recente ufficializzazione del prolungamento contrattuale di Giovanni Pinto fino al 2023, e prima ancora di Tommaso Silvestri (triennale anche per lui) ci saranno altre novità a breve.

