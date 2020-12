CORONAVIRUS – Bollettino siciliano e nazionale: la situazione aggiornata al 20 dicembre

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia nelle ultime 24 ore – aggiornato alle ore 17.00 di domenica 20 dicembre – in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 1.140.383 (+7.109 rispetto a ieri), su 764.128 soggetti: di questi sono risultate positive 84.529 persone (+792), mentre attualmente sono ancora contagiate in 33.883 unità (+40); 48.491 i guariti (+728) e 2.155 i deceduti (+24).

Degli attuali 33.883 positivi, 1.076 pazienti (+5) sono ricoverati con sintomi, 178 in terapia intensiva (+4), 32.629 in isolamento domiciliare (+31). Questa la suddivisione dei nuovi casi per province: Catania 209, Messina 89, Palermo 271, Ragusa 47, Siracusa 68, Trapani 3, Enna 13, Caltanissetta 85, Agrigento 7.

In Italia, invece, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, con un totale di 25.129.125 tamponi (+137.420) almeno 1.953.185 persone hanno contratto il virus (15.104 in più rispetto a ieri). Di queste, 68.799 sono decedute (+352) e 1.261.626 dimesse/guarite (+12.156). Attualmente i soggetti positivi sono 622.760 (+2.594), i pazienti ricoverati con sintomi 25.158 (-206), 2.743 (-41) in terapia intensiva e 594.859 (-4.351) in isolamento domiciliare fiduciario. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

