CURIOSITA’: l’ultima volta che il Catania salì in B, sul campo stessi punti di oggi dopo 13 gare

Curioso dato statistico paragonato alla stagione 2001/02, coincidente con il ritorno dei rossazzurri in Serie B vincendo i Play Off. Dopo la disputa delle prime 13 gare di campionato, il Catania di Raffaele ha raccolto sul campo (escludendo i due punti di penalizzazione, ndr) lo stesso punteggio di allora: 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte come in quell’annata e stesso numero di gol fatti (15). Unica differenza, le reti al passivo: 13 nella gestione Raffaele rispetto ai 9 gol subiti di 19 anni fa.

