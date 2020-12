DALL’OGLIO: “Siamo un bel gruppo, ogni partita è una finale per noi”

Il centrocampista del Catania Jacopo Dall’Oglio, al termine della partita pareggiata contro il Catanzaro al “Massimino”:

“Sicuramente meritavamo qualcosina di più. Abbiamo avuto pochi giorni a disposizione, ma siamo riusciti a preparare bene la partita. Non avevo i 90′ sulle gambe, sono contento per la fiducia che il Mister mi ha concesso facendomi giocare dall’inizio. Mi auguro di acquisire al più presto il 100% della condizione e di non incappare in infortuni. L’ultima volta in allenamento ho avuto una distorsione al ginocchio. Adesso approfitto della sosta per raggiungere la condizione migliore”.

“Il Catanzaro è una grandissima squadra, con nomi blasonati come Fazio, Evacuo e Di Piazza, gente che ha fatto la B come anche nella nostra squadra del resto. Vedi Reginaldo, Silvestri, Calapai. Non sembrava una gara di Lega Pro. C’è un grande affiatamento tra di noi, ci siamo guardati in faccia e nei momenti di difficoltà abbiamo mantenuto la necessaria compattezza. Siamo veramente un bel gruppo. A cosa puntiamo? Per noi ogni partita è una finale. Dobbiamo dare il 100%, fare in modo di portare la gente allo stadio se il Covid ce lo permetterà e, magari, sognare perchè no? Faccio tantissimi auguri ai tifosi, li aspettiamo allo stadio. Forza Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***