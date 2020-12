EX ROSSAZZURRI – Bucolo: “Ho un accordo di base col Potenza”

Come riportato nei giorni scorsi, l’ex centrocampista rossazzurro Rosario Bucolo si avvicina al ritorno nel calcio professionistico vestendo la maglia del Potenza, dopo la breve esperienza all’Acireale, in Serie D. Ne parla il diretto interessato ai microfoni di tuttopotenza.com:

“Già in passato sono stato vicino al Potenza e per un motivo o per un altro alla fine la mia venuta in Basilicata non si è concretizzata. Ho già un accordo di base con il Potenza, ma per l’eventuale sì ci sarà da attendere almeno fino a lunedì. Ci sono club di D (si parla di Messina, ndr) e C interessati a me ma devo dire che sono lusingato dall’interessamento del Potenza e del Presidente Caiata. Potenza è una grande piazza per la Serie C e non avrei nessun problema nel vestire la maglia rossoblu in una categoria ed un girone che conosco molto bene“.

