EX ROSSAZZURRI – Curiale (Catanzaro): “Voglio la B che mi negarono ai tempi del Catania…”

Nella vittoria del Catanzaro contro la Turris c’è stata anche la firma dell’ex attaccante rossazzurro Davis Curiale, autore del definitivo 3-1 al “Ceravolo”. Curiale che sogna di vivere una stagione da grande protagonista, centrando la promozione in Serie B:

“Per la qualità che abbiamo possiamo ambire a scalare altre posizioni – dichiara a La Gazzetta dello Sport – Siamo un bel gruppo, non quello dei 5 gol presi a Terni, un risultato bugiardo. Forse non si nota tanto ciò che stiamo facendo proprio per il cammino super

della Ternana, però qui ci sono i mezzi per un buonissimo torneo, magari non da primo posto, che è molto difficile, ma al meglio in chiave playoff sì. Per migliorare dobbiamo vincere di più in trasferta. Obiettivo personale? Tornare in B, qualche anno fa col Catania me l’hanno negata bloccando i ripescaggi, ora leggo che vogliono tornare a 22 squadre: incredibile”.

