EX ROSSAZZURRI – Furlan: rischiava di rimanere ai margini a Catania, ora sogna in grande

Vento in poppa per Jacopo Furlan. Dopo il mancato tesseramento da parte del Livorno nei mesi scorsi, si prospettava un anno ai margini a Catania. Successivamente, però, l’Empoli ha avuto l’intuizione di prenderlo e si è rivelata felice, sia per la società toscana che per il portiere ex Catanzaro. Tuttomercatoweb.com menziona l’esordio più che positivo in Coppa Italia del portiere contro il Benevento, poi è stata la volta della Serie B: con il titolare Alberto Brignoli messo fuori dai giochi dal Coronavirus è toccato a Furlan difendere i pali azzurri. Risultato? In tre gare due soli gol subiti, due clean sheet, sette punti conquistati e aggancio alla vetta della classifica, con annesse prestazioni ben oltre la sufficienza. E’ arrivata la svolta per Furlan che, adesso, non vuole smettere di sognare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***