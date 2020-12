EX ROSSAZZURRI IN GOL: anche Capanni e Bogdan nel tabellino dei marcatori

In occasione del recente turno di campionato tra i professionisti, alcuni ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori fornendo un contributo determinante alla causa.

In Serie B, il forte difensore croato Luka Bogdan si rivela decisivo nella vittoria della Salernitana ai danni del Cittadella. Risultato di 1-0 che fa volare i campani in testa alla classifica. Scendendo di categoria, nel girone B di Serie C Gabriele Capanni segna nelle battute finali il gol che vale tre punti importanti per il Cesena sul campo del Legnago.

Per quanto riguarda il raggruppamento meridionale di Lega Pro, invece, Andrea Russotto regala il pari alla Cavese contro il Catania a Lentini mentre Davis Curiale fissa il risultato di Catanzaro-Turris sul 3-1 e Moïse Mbende si scopre difensore-goleador, firmando una doppietta nel 3-2 finale della Viterbese a Potenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***