EX ROSSAZZURRI IN GOL: Capanni si ripete, a segno il solito Scarsella

In occasione del precedente turno di campionato tra i professionisti, alcuni ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori fornendo un contributo determinante alla causa.

Nessun gol in Serie A e B. Nel campionato di C, invece, il girone B vede ancora una volta protagonista Gabriele Capanni, autore di una rete nel 4-0 sul campo del Mantova, dove ha ritrovato l’ex rossazzurro Davide Di Molfetta. Restando nel raggruppamento B, il solito Fabio Scarsella a segno contro il Fano (1-1), mentre non basta alla Sambenedettese il gol di Federico Angiulli per superare l’ostacolo Matelica, perdendo 2-3.

Per quanto riguarda il girone A, Gael Genevier partecipa al 2-2 che l’Albinoleffe ha riportato fuori casa contro la Pro Vercelli, siglando il momentaneo 1-2 dell’incontro. L’attaccante Elio Calderini firma al 38′ il pari della Carrarese a Como, ma i padroni di casa riescono a strappare i tre punti nel finale. Nel girone C, doppietta determinante di Alessio Curcio per il 3-2 del Foggia al “Veneziani”.

